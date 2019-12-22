Закон о беспрепятственном доступе Красного Креста к заключенным сегодня вступил в силу

Закон № 372-IX сегодня вступил в силу, фото: PxHere

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В Украине сегодня вступил в силу закон № 372-IX, который предусматривает внесение изменений в закон «О предварительном заключении» относительно беспрепятственного доступа Красного Креста к взятым под стражу лицам.

Текст этого закона был опубликован вчера в официальном издании «Голос Украины», он вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Таким образом, представители Красного Креста смогут видеться с задержанными в любое время, за исключением следственных действий и проведения судебных заседаний. Для таких визитов нет ограничений по их количеству или продолжительности.

В пояснительной записке этого законопроекта его авторы подчеркивали, что для осуществления своей деятельности представители Красного Креста должны иметь доступ к лицам, которые находятся под стражей.

Согласно законодательству, свидания задержанных с «родственниками или другими лицами» могут происходить только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющие уголовное производство, не менее трех раз в месяц. Продолжительность таких свиданий может составлять от одной до четырех часов.

Однако доступ представителей Красного Креста к указанным лицам не тождественен «свиданию с родственниками или другими лицами», — подчеркивали авторы законопроекта.

Этот законопроект Верховная Рада во втором чтении поддержали 12 декабря голосами 335 народных избранников. Президент его подписал 19 декабря.

Напомним, во время своего заседание 20 декабря Верховная Рада поддержала законопроекты, призванные ликвидировать бюрократические барьеры в медицинской сфере.