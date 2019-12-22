Во время тренировки, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n131167-v-rossii-siloviki-na-shkolnikah-trenirovalis-razgonyat-mitingi-video.html

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В российской республике Татарстан силовики Росгвардии 20 декабря провели тренировку по разгону митингов, в которой как статисты были задействованы местные школьники.

По информации российских СМИ, в этих учениях принимали участие девятиклассники Новотроицкой школы Тукаевского района Татарстана.

В Росгвардии причастность своих сотрудников отрицали, однако в пресс-службе МВД Татарстана сегодня заявили, что по поводу этих «тактико-строевых занятий» назначена служебная проверка.

В ведомстве уверяют, что в результате этих учений никто не пострадал, а школьники находились под контролем педагогов, однако добавляют, что план этих занятий и участие в них гражданских лиц не были согласованы с руководством республиканского МВД.

Напомним, в феврале в российском Екатеринбурге для школьников провели показательную демонстрацию разгона толпы и задержания протестующих.