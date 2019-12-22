Під час тренування, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n131167-u-rosiyi-sylovyky-na-shkolyarah-trenuvalysya-rozganyaty-mityngy-video.html

Ракурс

У російській республіці Татарстан силовики Росгвардії 20 грудня провели тренування з розгону мітингів, у якому як статисти були задіяні місцеві школярі.

За інформацією російських ЗМІ, у цих навчаннях брали участь дев’ятикласники Новотроїцької школи Тукаєвського району Татарстану.

У Росгвардії причетність своїх співробітників заперечували, однак у прес-службі МВС Татарстану сьогодні заявили, що з приводу цих «тактично-стройових занять» призначена службова перевірка.

У відомстві запевняють, що в результаті цих навчань ніхто не постраждав, а школярі перебували під контролем педагогів, однак додають, що план цих занять і участь у них цивільних осіб не були узгоджені з керівництвом республіканського МВС.

Нагадаємо, у лютому у російському Єкатеринбурзі для школярів провели показову демонстрацію розгону натовпу та затримання протестувальників.