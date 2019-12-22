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Ракурс
Під час тренування, фото: соціальні мережі

У Росії силовики на школярах тренувалися розганяти мітинги (ВІДЕО)

22 гру 2019, 17:51
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У російській республіці Татарстан силовики Росгвардії 20 грудня провели тренування з розгону мітингів, у якому як статисти були задіяні місцеві школярі.

За інформацією російських ЗМІ, у цих навчаннях брали участь дев’ятикласники Новотроїцької школи Тукаєвського району Татарстану.

У Росгвардії причетність своїх співробітників заперечували, однак у прес-службі МВС Татарстану сьогодні заявили, що з приводу цих «тактично-стройових занять» призначена службова перевірка.

У відомстві запевняють, що в результаті цих навчань ніхто не постраждав, а школярі перебували під контролем педагогів, однак додають, що план цих занять і участь у них цивільних осіб не були узгоджені з керівництвом республіканського МВС.

Нагадаємо, у лютому у російському Єкатеринбурзі для школярів провели показову демонстрацію розгону натовпу та затримання протестувальників.

Джерело: Ракурс


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