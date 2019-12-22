Прогнозы относительно вклада лесов Амазонии в борьбу с изменениями климата могли быть завышенными

https://racurs.ua/n131166-lesa-amazonii-vosstanavlivautsya-gorazdo-medlennee-chem-schitalos.html

Ракурс

Восстановление лесов Амазонии после вырубки может происходить гораздо медленнее, чем считалось ранее.

К такому выводу пришли британские и бразильские ученые в результате мониторинга отрастания лесов в течение двух десятилетий, сообщает пресс-служба из Университета Ланкастера.

Изменения климата и более широкие потери лесов могут препятствовать возрождению Амазонии, — отмечают исследователи.

Так называемые вторичные леса, отрастая после вырубки, забирают большое количество углерода из атмосферы. Поэтому их считают важным инструментом в борьбе с изменениями климата, вызванными человеком.

Однако это исследование показывает, что даже после 60 лет отрастания вторичные леса удерживали лишь 40% углерода лесов, которые не были затронуты человеком. Если нынешние тенденции сохранятся, то потребуется более века, чтобы леса полностью восстановились.

Это означает, что их способность помочь в борьбе с изменением климата, возможно, была значительно завышена.

В регионе, который мы изучали в Амазонии, наблюдается повышение температуры на 0,1° на десятилетия, а рост деревьев был меньшим в периоды засухи. Имея прогнозы большей засухи в будущем, мы должны быть осторожными относительно способности вторичных лесов смягчить климатические изменения. Наши результаты подчеркивают необходимость международных соглашений, которые минимизируют последствия изменения климата, — подчеркивают исследователи.

Напомним, недавно в США нашли следы деревьев возрастом 368 млн лет.