Прогнози щодо вкладу лісів Амазонії в боротьбу зі змінами клімату могли бути завищеними

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Ракурс

Відновлення лісів Амазонії після вирубки може відбуватися набагато повільніше, ніж вважалося раніше.

Такого висновку дійшли британські та бразильські учені в результаті моніторингу відростання лісів протягом двох десятиліть, повідомляє прес-служба з Університету Ланкастера.

Зміни клімату та більш широкі втрати лісів можуть перешкоджати відродженню Амазонії, — зазначають дослідники.

Так звані вторинні ліси, відростаючи після вирубування, забирають велику кількість вуглецю з атмосфери. Тому їх вважають важливим інструментом у боротьбі зі змінами клімату, спричиненими людиною.

Однак це дослідження показує, що навіть після 60 років відростання вторинні ліси утримували лише 40% вуглецю лісів, які не були порушені людиною. Якщо нинішні тенденції збережуться, то буде потрібно понад століття, щоб ліси повністю відновилися.

Це означає, що їхня здатність допомогти в боротьбі зі зміною клімату, можливо, була значно завищена.

У регіоні, який ми вивчали в Амазонії, спостерігається підвищення температури на 0,1° на десятиліття, а зростання дерев було меншим у періоди посухи. Маючи прогнози більшої посухи в майбутньому, ми повинні бути обережними щодо здатності вторинних лісів пом’якшити кліматичні зміни. Наші результати підкреслюють необхідність міжнародних угод, які мінімізують наслідки зміни клімату, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно в США знайшли сліди дерев віком 368 млн років.