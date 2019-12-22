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Ракурс
Во время марафона, фото: «Укринформ»

Убийство Шеремета: в Киеве проходит музыкальный марафон в поддержку подозреваемых (ТРАНСЛЯЦИЯ)

22 дек 2019, 16:44
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В Киеве на Майдане Независимости сегодня происходит музыкальный марафон «Белыми нитками» в поддержку Андрея Антоненко (Riffmaster), Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, которых правоохранители подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Организаторы марафона не верят в причастность Атоненка, Кузьменко и Дугарь к убийству Шеремета и видят в этом деле «политическую окраску» и преследование активной части общества.

Мы считаем, что доказательств для обвинения — мало, а имеющиеся — не выдерживают никакой критики, — отмечается на странице акции в социальной сети Фейсбук. — Мы требуем справедливого, беспристрастного правосудия в Украине.

В акции принимают участие ряд украинских исполнителей и групп.

Ожидается, что этот марафон продлится до 22.00.

Напомним, 20 декабря заседание апелляционного суда по поводу ареста Кузьменко и Антоненко не состоялись из-за неявки прокуроров.

Источник: Ракурс


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