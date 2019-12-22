Зеленский и Евромайдан попали в рейтинг сотни фотографий, определивших десятилетие

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Ракурс

Фото президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в момент его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом во время визита в США в сентябре этого года, попало в подготовленный телеканалом CNN рейтинг сотни фотографий, являющихся определяющими для этого десятилетия.

Комментируя эту фотографию, в издании напоминают о скандальных телефонных переговорах Трампа и Зеленского в июле этого года, ставших основанием для начала процедуры импичмента президента США.

Еще одна связана с Украиной фотография в этом списке — один из моментов Революции достоинства в феврале 2014 года, участники которой выступали против курса тогдашнего президента Виктора Януковича на приостановку евроинтеграции и сближение с Россией.

Вскоре протесты привели к устранению Януковича от власти и спровоцировали цепь событий, которая включала аннексию Россией Крымского полуострова, — напоминают в CNN.

Авторы этого рейтинга отмечают, что в процессе его подготовки были поражены количеством разрушений и боли, которые пережил мир в уходящем десятилетии: землетрясение на Гаити, взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе и вызванная им экологическая катастрофа, беспорядки в Бенгази в 2012 году, вспышка лихорадки Эбола, многочисленные случаи массовой стрельбы и тому подобное.

Каждая фотография является памятной, навсегда фиксируя момент в истории, освещая ее значение в нашем сознании, часто формируя общественное мнение и воздействуя на политику, — подчеркивают авторы рейтинга.

Напомним, приз зрительских симпатий фотоконкурса «Дикая природа 2019» получил снимок драки мышей в лондонском метро.