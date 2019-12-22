Зеленський та Євромайдан потрапили до рейтингу сотні фотографій, які визначили десятиліття

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n131164-zelenskyy-ta-ievromaydan-potrapyly-do-reytyngu-sotni-fotografiy-yaki-vyznachyly-desyatylittya.html

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Фото президента України Володимира Зеленського, зроблене в момент його зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом під час візиту до США у вересні цього року, потрапило до підготовленого телеканалом CNN рейтингу сотні фотографій, які є визначальними для цього десятиліття.

Коментуючи цю фотографію, у виданні нагадують про скандальні телефонні переговори Трампа та Зеленського у липні цього року, які стали підставою до початку процедури імпічменту претендента США.

Ще одна пов’язана з Україною фотографія у цьому переліку — один із моментів Революції гідності в лютому 2014 року, учасники котрої виступали проти курсу тодішнього президента Віктора Януковича на призупинення євроінтеграції та зближення з Росією.

Невдовзі протести призвели до усунення Януковича від влади і спровокували ланцюг подій, що включала анексію Росією Кримського півострова, — нагадують у CNN.

Автори цього рейтингу зазначають, що в процесі його підготовки були вражені кількістю руйнувань і болю, які пережив світ у десятилітті, що минає: землетрус на Гаїті, вибух нафтової платформи Deepwater Horizon у Мексиканській затоці та спричинена ним екологічна катастрофа, заворушення в Бенгазі у 2012 році, спалах лихоманки Ебола, численні випадки масової стрілянини тощо.

Кожна фотографія є пам’ятною, назавжди фіксуючи момент в історії, висвітлюючи її значення у нашій свідомості, часто формуючи громадську думку та впливаючи на політику, — наголошують автори рейтингу.

Нагадаємо, приз глядацьких симпатій фотоконкурсу «Дика природа 2019» отримав знімок бійки мишей у лондонському метро.