В Іспанії фанати підтримали Зозулю, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131163-v-ispaniyi-fanaty-pidtrymaly-zozulu-foto.html

Ракурс

Романа Зозулю, українського футболіста, підтримали вболівальники ФК «Альбасете» під час чергового матчу Сегунди.

Це відбулось на грі проти ФК «Ельче». У Twitter опубліковано відповідні фото.

На 10-й хвилині матчу вони почали скандували ім’я українця, який виступає під 10-м ігровим номером. Вболівальники вирішили підтримати позицію українця.

Ми всі — Зозуля, — вигукували фанати.

Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля опинився в епіцентрі скандалу через образи ультрас «Райо Вальєкано» під час матчу 20 туру іспанської Сегунди. Фанати мадридського клубу кричали образливі фрази в сторону українського форварда, називали нацистом. Їм не подобається, що спортсмен регулярно допомагає українським військовим, які брали участь у війні на Донбасі проти Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтримав Зозулю після скандалу в матчі іспанської Сегунди. Політик назвав його класним футболістом і справжнім патріотом.