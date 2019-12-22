Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
В Іспанії фанати підтримали Зозулю, фото: facebook

В Іспанії фанати підтримали Зозулю (ФОТО)

22 гру 2019, 15:25
999

Романа Зозулю, українського футболіста, підтримали вболівальники ФК «Альбасете» під час чергового матчу Сегунди.

Це відбулось на грі проти ФК «Ельче». У Twitter опубліковано відповідні фото.

На 10-й хвилині матчу вони почали скандували ім’я українця, який виступає під 10-м ігровим номером. Вболівальники вирішили підтримати позицію українця.

В Іспанії фанати підтримали Зозулю, фото: Twitter COPE-Albacete

Ми всі — Зозуля, — вигукували фанати.

Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля опинився в епіцентрі скандалу через образи ультрас «Райо Вальєкано» під час матчу 20 туру іспанської Сегунди. Фанати мадридського клубу кричали образливі фрази в сторону українського форварда, називали нацистом. Їм не подобається, що спортсмен регулярно допомагає українським військовим, які брали участь у війні на Донбасі проти Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтримав Зозулю після скандалу в матчі іспанської Сегунди. Політик назвав його класним футболістом і справжнім патріотом.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше