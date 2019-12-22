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В Испании фанаты поддержали Зозулю, фото: facebook

В Испании фанаты поддержали Зозулю (ФОТО)

22 дек 2019, 15:25
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Романа Зозулю, украинского футболиста, поддержали болельщики ФК «Альбасете» во время очередного матча Сегунды.

Это произошло на игре против ФК «Эльче». В Twitter опубликованы соответствующие фото.

На 10-й минуте матча они начали скандировать имя украинца, который выступает под 10-м игровым номером. Болельщики решили поддержать позицию украинца.

В Испании фанаты поддержали Зозулю, фото: Twitter COPE-Albacete

Мы все — Зозуля, — выкрикивали фанаты.

Украинский нападающий «Альбасете» Роман Зозуля оказался в эпицентре скандала из-за поведения ультрас «Райо Вальекано» во время матча 20 тура испанской Сегунды. Фанаты мадридского клуба кричали оскорбительные фразы в сторону украинского форварда, называли нацистом. Им не нравится, что спортсмен регулярно помогает украинским военным, которые принимали участие в войне на Донбассе против России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал Зозуля после скандала в матче испанской Сегунды. Политик назвал его классным футболистом и настоящим патриотом.


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