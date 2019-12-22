Во время парада, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n131162-novogodniy-parad-vpervye-prohodit-v-kieve-foto-video.html

Ракурс

В Киеве впервые проходит новогодний парад Borjomi New Year Parade.

В нем принимают участие около сотни костюмированных персонажей в сопровождении оркестра, сообщает агентство «Укринформ».

За парадом, участники которого отправились от парка имени Тараса Шевченко к Софийской площади, наблюдают несколько человек.

Среди участников парада будет проведен конкурс на лучший новогодний костюм, победителей которого ждут призы, главный из которых — поездка на двоих в Буковель.

В КГГА ранее сообщали, что в связи с этим парадом с 13.30 до 16.00 будет перекрыто движение транспорта по Владимирской улице от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома № 19.

Напомним, вечером 19 декабря на Софийской площади состоялось торжественное зажжение главной елки страны, высота которой составляет 20 м. Праздничные мероприятия в Киеве продлятся до 19 января 2020 года.