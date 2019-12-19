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Софийская площадь в Киеве, фото: социальные сети

Главную елку страны зажгли в Киеве (ВИДЕО)

19 дек 2019, 19:33
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В Киеве на Софийской площади сегодня, в День Святого Николая, зажгли главную елку страны.

Высота этой елки составляет 20 м, ее украшают 800 новогодних игрушек и более чем 3 км разноцветных гирлянд, сообщает УНИАН.

Елку будут «охранять» главные герои сказки про Щелкунчика и украинские казаки.

На Софийской площади для киевлян и гостей столицы также находится сказочный городок «Четыре королевства».

Кроме того, еще одну елку в День Святого Николая зажигают на Контрактовой площади. Там также находится этнический городок с лучшими народными украинскими традициями.

Как и в прошлом году, главными локациями новогодних праздников в Киеве будут Софийская и Контрактовая площади. Празднование Нового года продлится до 19 января.

Напомним, в ночь на 1 января 2019 года в городе Борисполе Киевской области нетрезвый мужчина взобрался на главную елку города. В результате инцидента были оборваны гирлянды и украшения.


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