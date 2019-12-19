Софійська площа в Києві, фото: соціальні мережі

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У Києві на Софійській площі сьогодні, в День Святого Миколая, запалили головну ялинку країни.

Висота цієї ялинки становить 20 м, її прикрашають 800 новорічних іграшок та понад 3 км різнокольорових гірлянд, повідомляє УНІАН.

Ялинку «охоронятимуть» головні герої казки про Лускунчика та українські козаки.

На Софійській площі для киян та гостей столиці також розташоване казкове містечко «Чотири королівства».

Крім того, ще одну ялинку у День Святого Миколая засвічують на Контрактовій площі. Там також розташоване етнічне містечко з кращими народними українськими традиціями.

Як і минулого року, головними локаціями новорічних свят у Києві будуть Софійська та Контрактова площі. Святкування Нового року триватиме до 19 січня.

Нагадаємо, в ніч на 1 січня 2019 року в місті Борисполі Київської області нетверезий чоловік видерся на головну ялинку міста. В результаті інциденту були обірвані гірлянди та прикраси.