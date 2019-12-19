Реакція соцмереж на прес-конференцію Путіна / Фото: Колаж, Youtube

https://racurs.ua/ua/n131069-prezydent-gopnyk-yakomu-treba-ukrayina-i-viyna-reakciya-socmerej-na-pres-konferenciu-putina-foto.html

Ракурс

Володимир Путін сьогодні в Москві провів традиційну постановочну прес-конференцію. Відповідаючи на запитання аудиторії, президент Росії багато часу присвятив Києву, не оминув увагою і теми української ідентичності, «вигаданої графом Потоцьким», «ихтамнетов» у танках на «Донбасі, що не жене порожняк», білорусоукраїнськоросійського одного народу, а також Леніна, якого «не варто зачіпати», і Другої світової війни.

Окрім цього, лідер країни-агресора заявив, що німці вживають більше чистого спирту, аніж росіяни, і, наостанок, запропонував скасувати закріплене в Конституції РФ застереження щодо заборони президенту обіймати посаду більше двох термінів «підряд» (Путін, ймовірно, натякає електорату на переможця виборів президента Росії у 2024 році).

Разом з тим, глава Кремля так і не спромігся підтвердити журналістці ВВС, чи є власниці багатомільйонного бізнесу Катерина Тихонова і Марія Воронцова його доньками, про що раніше писали видання The New Times, Reuters і Bloomberg.

«Ракурс» зібрав реакцію соцмереж на прес-конференцію Путіна.

Дід зовсім вже відірвався від реальності, йому не потрібні запитання, йому потрібна трибуна для закликів до боротьби з ворогами, котрі оточили Россіюшку. Навіть Брежнєв, перебуваючи в термінальному маразмі і читаючи олімпійські кільця як О-О-О, був ближче до того, що відбувається навколо, — зауважують користувачі соцмереж.

Якщо дивишся прес-конференцію Путіна, то, очевидно, що два найбільш нагальних питання для країни: Україна і обговорення Другої світової. Ні про що інше Путіну говорити не цікаво. Які там лікарі? Яка корупція? Потрібно ж обговорити як здалася Чехословаччина!, — пишуть користувачі у Twitter.

Путін на прес-конференції турбується про те, що з України вивозять ліс-кругляк: Так там скоро від Карпат нічого не залишиться! У цей же час в Іркутській області, яка Путіна абсолютно не цікавить, — нарікають росіяни.

Мені здається, чи Путін говорить про Україну більше, ніж про Росію? Зовсім не цікава власна країна? Не те, що Зеленський, геополітика, розв’язана війна на Донбасі. Скільки можна вже?, — констатують користувачі соцмереж.