Михайло Горбачов, фото: Вені Марковскі

https://racurs.ua/ua/n131070-radyanskogo-genseka-gorbachova-gospitalizuvaly-iz-zapalennyam-legeniv.html

Ракурс

Михайла Горбачова, колишнього радянського генерального секретаря та першого та останнього президента СРСР, госпіталізували в Москві.

Свою госпіталізацію Горбачов підтвердив агентству новин «Москва».

Моє здоров’я вимагає перебування в лікарні, — зазначив Горбачов.

За інформацією ЗМІ, його госпіталізували із запаленням легенів.

Горбачов очолив Радянський Союз навесні 1985 року. На початку свого правління він проголосив проведення політичних і економічних реформ, відомих під сукупною назвою «Перебудова».

У 1990 році став президентом СРСР. 25 грудня 1991 року пішов у відставку у зв’язку з подіями розпаду Радянського Союзу.

У 2014 році Горбачов публічно підтримав анексію Криму Росією. За його висловлювання щодо Криму СБУ у 2016 році заборонила Горбачову в’їзд до України на п’ять років.

Нагадаємо, окупанти продали за 18 млн дол. колишню дачу Леоніда Брежнєва в Ялті, на якій колись відпочивав Горбачов.