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Михайло Горбачов, фото: Вені Марковскі
Радянського генсека Горбачова госпіталізували із запаленням легенівhttps://racurs.ua/ua/n131070-radyanskogo-genseka-gorbachova-gospitalizuvaly-iz-zapalennyam-legeniv.htmlРакурс
Михайла Горбачова, колишнього радянського генерального секретаря та першого та останнього президента СРСР, госпіталізували в Москві.
Свою госпіталізацію Горбачов підтвердив агентству новин «Москва».
Моє здоров’я вимагає перебування в лікарні, — зазначив Горбачов.
За інформацією ЗМІ, його госпіталізували із запаленням легенів.
Горбачов очолив Радянський Союз навесні 1985 року. На початку свого правління він проголосив проведення політичних і економічних реформ, відомих під сукупною назвою «Перебудова».
У 1990 році став президентом СРСР. 25 грудня 1991 року пішов у відставку у зв’язку з подіями розпаду Радянського Союзу.
У 2014 році Горбачов публічно підтримав анексію Криму Росією. За його висловлювання щодо Криму СБУ у 2016 році заборонила Горбачову в’їзд до України на п’ять років.
Нагадаємо, окупанти продали за 18 млн дол. колишню дачу Леоніда Брежнєва в Ялті, на якій колись відпочивав Горбачов.
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