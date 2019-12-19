Михаил Горбачев, фото: Вене Марковски

https://racurs.ua/n131070-sovetskogo-genseka-gorbacheva-gospitalizirovali-s-vospaleniem-legkih.html

Ракурс

Михаила Горбачева, бывшего советского генерального секретаря и первого и последнего президента СССР, госпитализировали в Москве.

Своей госпитализации Горбачев подтвердил агентству новостей «Москва».

Мое здоровье требует пребывания в больнице, — отметил Горбачев.

По информации СМИ, его госпитализировали с воспалением легких.

Горбачев возглавил Советский Союз весной 1985 года. В начале своего правления он провозгласил проведение политических и экономических реформ, известных под совокупным названием «Перестройка».

В 1990 году стал президентом СССР. 25 декабря 1991 года ушел в отставку в связи с событиями распада Советского Союза.

В 2014 году Горбачев публично поддержал аннексию Крыма Россией. За его высказывания относительно Крыма СБУ в 2016 году запретила Горбачеву въезд в Украину на пять лет.

Напомним, оккупанты продали за 18 млн долларов бывшую дачу Леонида Брежнева в Ялте, на которой когда-то отдыхал Горбачев.