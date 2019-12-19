Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Коллаж, Youtube

https://racurs.ua/n131069-prezident-gopnik-kotoromu-nado-ukraina-i-voyna-reakciya-socsetey-na-press-konferenciu-putina.html

Ракурс

Владимир Путин сегодня в Москве провел традиционную постановочную пресс-конференцию. Отвечая на вопросы аудитории, президент России много времени посвятил Киеву, не обошел стороной тему украинской идентичности, «придуманной графом Потоцким», «ихтамнетов» в танках на «не гонящем порожняк Донбассе», беларусоукраинскороссийского одного народа, а также Ленина, которого «не нужно трогать», и Второй мировой войны.

Кроме этого, лидер страны-агрессора заявил, что немцы употребляют больше чистого спирта за россиян и, напоследок, предложил отменить закрепленную в Конституции РФ оговорку о том, что президент не может занимать должность более двух сроков «подряд» (Путин, возможно, намекает электорату на победителя выборов президента России в 2024 году).

Вместе с тем, глава Кремля так и не удосужился подтвердить журналистке ВВС, являются ли владелицы многомиллионного бизнеса Екатерина Тихонова и Мария Воронцова его дочерями, о чем ранее писали издания The New Times, Reuters и Bloomberg.

«Ракурс» собрал реакцию соцсетей на пресс-конференцию Путина.

Дед совершенно уже оторван от реальности, ему не нужны вопросы, ему нужна трибуна для призывов к борьбе с врагами, окружившими Россиюшку. Даже Брежнев, пребывая в терминальном маразме и читавший олимпийские кольца как О-О-О, был ближе к происходящему вокруг, — отмечают пользователи соцсетей.

Если смотришь пресс-конференцию Путина, то очевидно, что два самых насущных вопроса для страны: Украина, обсуждение Второй мировой. Ни о чем другом Путину говорить неинтересно. Какие там врачи? Какая коррупция? Нужно же обсудить как сдалась Чехословакия!, — пишут пользователи в Twitter.

Путин на пресс-конференции беспокоится о том, что из Украины вывозят лес-кругляк: Да там скоро от Карпат ничего не останется! В это время в Иркутской области, которая Путина совершенно не интересует, — сетуют россияне.

Мне кажется, или Путин говорит об Украине больше, чем о России? Совсем неинтересна собственная страна? Не то, что Зеленский, геополитика, развязанная война на Донбассе. Сколько можно уже?, — констатируют пользователи соцсетей.