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Ракурс
Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Коллаж, Youtube

Президент-гопник, которому нужны Украина и война: реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина (ФОТО, ВИДЕО)

19 дек 2019, 19:00
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Владимир Путин сегодня в Москве провел традиционную постановочную пресс-конференцию. Отвечая на вопросы аудитории, президент России много времени посвятил Киеву, не обошел стороной тему украинской идентичности, «придуманной графом Потоцким», «ихтамнетов» в танках на «не гонящем порожняк Донбассе», беларусоукраинскороссийского одного народа, а также Ленина, которого «не нужно трогать», и Второй мировой войны.

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Медуза

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Лентач в Facebook

Кроме этого, лидер страны-агрессора заявил, что немцы употребляют больше чистого спирта за россиян и, напоследок, предложил отменить закрепленную в Конституции РФ оговорку о том, что президент не может занимать должность более двух сроков «подряд» (Путин, возможно, намекает электорату на победителя выборов президента России в 2024 году).

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Твіттер

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Лентач в Facebook

Вместе с тем, глава Кремля так и не удосужился подтвердить журналистке ВВС, являются ли владелицы многомиллионного бизнеса Екатерина Тихонова и Мария Воронцова его дочерями, о чем ранее писали издания The New Times, Reuters и Bloomberg.

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Лентач в Facebook

«Ракурс» собрал реакцию соцсетей на пресс-конференцию Путина.

Дед совершенно уже оторван от реальности, ему не нужны вопросы, ему нужна трибуна для призывов к борьбе с врагами, окружившими Россиюшку. Даже Брежнев, пребывая в терминальном маразме и читавший олимпийские кольца как О-О-О, был ближе к происходящему вокруг, — отмечают пользователи соцсетей.

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Твіттер

Если смотришь пресс-конференцию Путина, то очевидно, что два самых насущных вопроса для страны: Украина, обсуждение Второй мировой. Ни о чем другом Путину говорить неинтересно. Какие там врачи? Какая коррупция? Нужно же обсудить как сдалась Чехословакия!, — пишут пользователи в Twitter.

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Лентач в Facebook

Путин на пресс-конференции беспокоится о том, что из Украины вывозят лес-кругляк: Да там скоро от Карпат ничего не останется! В это время в Иркутской области, которая Путина совершенно не интересует, — сетуют россияне.

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Твіттер

Вирубка леса в РФ / Фото: Твиттер

Мне кажется, или Путин говорит об Украине больше, чем о России? Совсем неинтересна собственная страна? Не то, что Зеленский, геополитика, развязанная война на Донбассе. Сколько можно уже?, — констатируют пользователи соцсетей.

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Лентач в Facebook

Дедуля хоть раньше маску надевал президентскую, а сейчас за ненадобностью изрыгает хамством, — резюмируют по завершению пресс-конференции пользователи Facebook.

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Твіттер

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Твіттер

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Медуза

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Твіттер

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Твіттер

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Твіттер

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Лентач в Facebook

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Лентач в Facebook

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Twitter

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Twitter

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Twitter

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Twitter

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Twitter

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Twitter

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Twitter

Реакция соцсетей на пресс-конференцию Путина / Фото: Twitter

Источник: Ракурс


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