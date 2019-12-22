Під час параду, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

У Києві вперше відбувається новорічний парад Borjomi New Year Parade.

У ньому беруть участь близько сотні костюмованих персонажів у супроводі оркестру, повідомляє агентство «Укрінформ».

За парадом, учасники якого вирушили від парку імені Тараса Шевченка до Софійської площі, спостерігають кількасот осіб.

Серед учасників параду буде проведений конкурс на найкращий новорічний костюм, переможців якого очікують призи, головний з яких — поїздка на двох до Буковеля.

У КМДА раніше повідомляли, що у зв’язку з цим парадом з 13.30 до 16.00 буде перекритий рух транспорту Володимирською вулицею від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19.

Нагадаємо, ввечері 19 грудня на Софійський площі відбулося урочисте запалення головної ялинки країни, висота якої становить 20 м. Святкові заходи в Києві триватимуть до 19 січня 2020 року.