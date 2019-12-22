Львівських митників підозрюють у завданні державі збитків на 2 млн грн, фото: flickr

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На Львівській митниці державі завдали збитків на 2 млн грн.

З відповідною заявою виступили у Державному бюро розслідувань. На сайті відомства повідомили подробиці.

Інспектору відділу адміністрування митних платежів Львівської митниці ДФС та двом інспекторам митного поста «Західний» повідомили про підозру у зловживанні владою. Посадовці разом з підприємцями могли налагодити злочинну схему розмитнення вантажних автомобілів марки MAN. Транспортні засоби, як вважають правоохоронці, завозили через митний пост «Західний» із заниженням митної вартості.

Підозрювані не перевіряли відомостей в документах про митну вартість авто. Вони нібито ігнорували повідомлення автоматизованої системи «Інспектор». Внаслідок таких дій дерджбюджет не отримав 2 млн грн.

Справу розслідуватимуть за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем). У разі доведення вини санкція статті передбачає термін позбавлення волі від 3 до 6 років.

Раніше поліція запідозрила київських екс-службовців у незаконному перерахуванні з бюджету 500 тис. грн. Зафіксовано оплату за невиконані роботи з відновлення гідрологічного режиму річки Сула в Лохвицькому районі Полтавської області.