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Ракурс
Львовских таможенников подозревают в нанесении государству ущерба на 2 млн грн, фото: flickr

Львовских таможенников подозревают в нанесении государству ущерба на 2 млн грн

22 дек 2019, 14:50
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На Львовской таможне государству нанесли ущерба на 2 млн грн.

С соответствующим заявлением выступили в Государственном бюро расследований. На сайте ведомства сообщили подробности.

Инспектору отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС и двум инспекторам таможенного поста «Западный» сообщили о подозрении в злоупотреблении властью. Чиновники вместе с предпринимателями могли наладить преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки MAN. Транспортные средства, как считают правоохранители, завозили через таможенный пост «Западный» с занижением таможенной стоимости.

Подозреваемые не проверяли сведений в документах о таможенной стоимости авто. Они якобы игнорировали сообщения автоматизированной системы «Инспектор». В результате таких действий госбюджет не получил 2 млн грн.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). В случае доказательства вины санкция статьи предусматривает срок лишения свободы от 3 до 6 лет.

Ранее полиция заподозрила киевских экс-служащих в незаконном перечислении из бюджета 500 тыс. грн. Зафиксирована оплата за невыполненные работы по восстановлению гидрологического режима реки Сула в Лохвицком районе Полтавской области.

Источник: Ракурс


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