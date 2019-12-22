Полиция подозревает экс-служащих в незаконном перечислении средств из бюджета, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131160-policiya-podozrevaet-byvshih-chinovnikov-v-nezakonnom-perechislenii-iz-budjeta-500-tys-grn.html

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Незаконное перечисление средств из бюджета зафиксировано полицией.

Около 500 тыс. грн отправлено за невыполненные работы. Об этом сообщают в пресс-службе Полтавской области.

Сотрудники правоохранительных структур собрали доказательства злоупотреблений экс-директором одного из столичных обществ и бывшим начальником коммунального предприятия. Следователи подозревают бывших чиновников в махинациях при оплате работ по восстановлению гидрологического режима реки Сула в Лохвицком районе. Они могли перечислить подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена.

Дело расследуют по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Продолжаются следственные действия.

Ранее в Одесской области чиновники сельсовета погорели на взятке в 87 тыс. долл. Трое должностных лиц требовали эту сумму от местного предпринимателя.