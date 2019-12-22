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Поліція підозрює екс-службовців у незаконному перерахуванні коштів з бюджету, фото: Вікіпедія

Поліція підозрює екс-службовців у незаконному перерахуванні з бюджету 500 тис. грн

22 гру 2019, 14:17
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Незаконне перерахування коштів з бюджету зафіксовано поліцією.

Близько 500 тис. грн відправлено за невиконані роботи. Про це повідомляють у прес-службі Полтавської області.

Співробітники правоохоронних структур зібрали докази зловживань екс-директором одного зі столичних товариств та колишнім начальником комунального підприємства. Слідчі підозрюють колишніх чиновників у махінаціях під час оплати робіт з відновлення гідрологічного режиму річки Сула в Лохвицькому районі. Вони могли перерахувати підряднику чималу суму коштів за роботу, яка не була виконана.

Справу розслідуватимуть за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Тривають слідчі дії.

Раніше на Одещині посадовці селищної ради погоріли на хабарі в 87 тис. дол. Троє посадовців вимагали цю суму від місцевого приватного підприємця.

Джерело: Ракурс


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