Під час марафону, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n131165-ubyvstvo-sheremeta-u-kyievi-vidbuvaietsya-muzychnyy-marafon-na-pidtrymku-pidozruvanyh.html

Ракурс

У Києві на Майдані Незалежності сьогодні відбувається музичний марафон «Білими нитками» на підтримку Андрія Антоненка (Riffmaster), Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, котрих правоохоронці підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

Організатори марафону не вірять у причетність Атоненка, Кузьменко та Дугар до вбивства Шеремета й вбачають у цій справі «політичне забарвлення» та переслідування активної частини суспільства.

Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення — замало, а наявні — не витримують жодної критики, — наголошується на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук. — Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні.

В акції беруть участь низка відомих виконавців та гуртів.

Очікується, що цей марафон триватиме до 22.00.

Нагадаємо, 20 грудня засідання апеляційного суду з приводу арешту Кузьменко та Антоненка не відбулися через неявку прокурорів.