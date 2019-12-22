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Під час марафону, фото: «Укрінформ»
Убивство Шеремета: у Києві відбувається музичний марафон на підтримку підозрюваних (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n131165-ubyvstvo-sheremeta-u-kyievi-vidbuvaietsya-muzychnyy-marafon-na-pidtrymku-pidozruvanyh.htmlРакурс
У Києві на Майдані Незалежності сьогодні відбувається музичний марафон «Білими нитками» на підтримку Андрія Антоненка (Riffmaster), Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, котрих правоохоронці підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році.
Організатори марафону не вірять у причетність Атоненка, Кузьменко та Дугар до вбивства Шеремета й вбачають у цій справі «політичне забарвлення» та переслідування активної частини суспільства.
Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення — замало, а наявні — не витримують жодної критики, — наголошується на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук. — Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні.
В акції беруть участь низка відомих виконавців та гуртів.
Очікується, що цей марафон триватиме до 22.00.
Нагадаємо, 20 грудня засідання апеляційного суду з приводу арешту Кузьменко та Антоненка не відбулися через неявку прокурорів.
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