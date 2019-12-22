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Ракурс
Під час марафону, фото: «Укрінформ»

Убивство Шеремета: у Києві відбувається музичний марафон на підтримку підозрюваних (ТРАНСЛЯЦІЯ)

22 гру 2019, 16:44
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У Києві на Майдані Незалежності сьогодні відбувається музичний марафон «Білими нитками» на підтримку Андрія Антоненка (Riffmaster), Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, котрих правоохоронці підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році.

Організатори марафону не вірять у причетність Атоненка, Кузьменко та Дугар до вбивства Шеремета й вбачають у цій справі «політичне забарвлення» та переслідування активної частини суспільства.

Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення — замало, а наявні — не витримують жодної критики, — наголошується на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук. — Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні.

В акції беруть участь низка відомих виконавців та гуртів.

Очікується, що цей марафон триватиме до 22.00.

Нагадаємо, 20 грудня засідання апеляційного суду з приводу арешту Кузьменко та Антоненка не відбулися через неявку прокурорів.

Джерело: Ракурс


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