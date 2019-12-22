Обмін полоненими: Лавров заявив про «нові перешкоди»

Сергій Лавров, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n131170-obmin-polonenymy-lavrov-zayavyv-pro-novi-pereshkody.html

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про наявність «нових перешкод» для здійснення нового обміну полоненими між Києвом та Москвою, який було заплановано здійснити до 31 грудня.

За словами Лаврова, такі перешкоди нібито створює українська сторона під час переговорів у контактній групі. Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє агентство ТАСС.

Перешкоди Лавров вбачає у питанні «процесуального очищення», тобто закриття кримінальних справи щодо осіб, які будуть відпущені в процесі обміну.

Він зазначив, щоб під час зустрічі «нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня була досягнута домовленість щодо обміну полоненими за принципом «всіх встановлених на всіх встановлених».

Тепер у контактній групі з’явився новий критерій: встановлені — так, але вони не всі «процесуально очищені». Це означає нову перешкоду до того, щоб люди до Різдва і Нового року повернулися додому, — заявив Лавров.

Нагадаємо, російські ЗМІ нещодавно повідомляли, що обмін полоненими затримується через небажання близько 40 осіб повертатися на тимчасово окуповані території.