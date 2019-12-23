На Луганщине горел интернат. Фото: ГСЧС

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Пожар произошел в Луганской области, который привел к гибели четырех человек.

Горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. Информация о пожаре поступила в местный отдел полиции в 21.09. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия установили, что возгорание произошло в одной из палат первого корпуса. Пока сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар, полицейские и медицинский персонал интерната эвакуировали подопечных.

Пожар локализовали в 21.32 и ликвидировали в 22.55. В результате пожара погибло четыре человека, еще три получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу Старобельска.

Правоохранители внесли информацию о пожаре в Единый реестр досудебных расследований и квалифицировали произошедшее по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

Напомним, 20 декабря произошел пожар на территории жилого массива Виноградарь в Киеве. Горела квартира на девятом этаже в многоквартирном доме на переулке Квитневый, 6. В результате пожара погибли два человека. Еще четырем лицам понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали с отравлением угарным газом.