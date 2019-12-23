На Луганщині горів інтернат. Фото: ДСНС

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Пожежа сталася в Луганській області, яка призвела до загибелі чотирьох осіб.

Горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Інформація про пожежу поступила в місцевий відділ поліції о 21.09. Про це 23 грудня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Правоохоронці, які прибули на місце події встановили, що загоряння сталося в одній з палат першого корпусу. Поки співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовували пожежу, поліцейські та медичний персонал інтернату евакуйовували підопічних.

Пожежу локалізували о 21.32 та ліквідували о 22.55. Внаслідок пожежі загинуло четверо осіб, ще троє дістали тілесні ушкодження й були госпіталізовані до лікарні Старобільська.

Правоохоронці внесли інформацію про пожежу в Єдиний реєстр досудових розслідувань та кваліфікували подію за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) та ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 20 грудня сталася пожежа на території житлового масиву Виноградар у Києві. Горіла квартира на дев’ятому поверсі в багатоквартирному будинку на провулку Квітневий, 6. Внаслідок пожежі загинули двоє осіб. Ще чотирьом особам знадобилася медична допомога, їх госпіталізували з отруєнням чадним газом.