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Ракурс
На Луганщині горів інтернат. Фото: ДСНС

На Луганщині горів інтернат, є жертви (ФОТО)

23 гру 2019, 08:10
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Пожежа сталася в Луганській області, яка призвела до загибелі чотирьох осіб.

Горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату. Інформація про пожежу поступила в місцевий відділ поліції о 21.09. Про це 23 грудня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Луганській області.

Правоохоронці, які прибули на місце події встановили, що загоряння сталося в одній з палат першого корпусу. Поки співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовували пожежу, поліцейські та медичний персонал інтернату евакуйовували підопічних.

Пожежу локалізували о 21.32 та ліквідували о 22.55. Внаслідок пожежі загинуло четверо осіб, ще троє дістали тілесні ушкодження й були госпіталізовані до лікарні Старобільська.

Правоохоронці внесли інформацію про пожежу в Єдиний реєстр досудових розслідувань та кваліфікували подію за ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) та ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

На Луганщині горів інтернат. Фото: Нацполіція

На Луганщині горів інтернат. Фото: Нацполіція

На Луганщині горів інтернат. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 20 грудня сталася пожежа на території житлового масиву Виноградар у Києві. Горіла квартира на дев’ятому поверсі в багатоквартирному будинку на провулку Квітневий, 6. Внаслідок пожежі загинули двоє осіб. Ще чотирьом особам знадобилася медична допомога, їх госпіталізували з отруєнням чадним газом.

Джерело: Ракурс


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