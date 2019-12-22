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Наслідки інциденту, фото: Associated Press
Понад 60 автомобілів потрапили в ДТП у США, десятки людей госпіталізували (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n131174-ponad-60-avtomobiliv-potrapyly-v-dtp-u-ssha-desyatky-ludey-gospitalizuvaly-foto-video.htmlРакурс
В американському штаті Вірджинія 63 автомобілі потрапили в масштабну ДТП.
В результаті інциденту госпіталізували 35 людей, стан деяких із них критичний. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.
Повідомлень про смертельні випадки не було.
Інцидент стався сьогодні близько 8.00 за місцевим часом поблизу розташованого на сході штату міста Вільямсбурга. Причиною аварії стали туман і ожеледиця, які призвели до «ланцюгової реакції» після перших зіткнень на розташованому там мосту.
В результаті було перекрито рух в обидва напрямки по шосе, що сполучає Вірджинію із сусіднім штатом. Згодом частина смуг була відкрита, проте автомобілістів закликають уникати цього району, де наразі здійснюється розслідування інциденту.
Нагадаємо, в листопаді на південному заході Німеччини через негоду зіткнулися 18 автомобілів.
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