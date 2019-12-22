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Ракурс
Наслідки інциденту, фото: Associated Press

Понад 60 автомобілів потрапили в ДТП у США, десятки людей госпіталізували (ФОТО, ВІДЕО)

22 гру 2019, 22:04
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В американському штаті Вірджинія 63 автомобілі потрапили в масштабну ДТП.

В результаті інциденту госпіталізували 35 людей, стан деяких із них критичний. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на місцеву поліцію.

Повідомлень про смертельні випадки не було.

Інцидент стався сьогодні близько 8.00 за місцевим часом поблизу розташованого на сході штату міста Вільямсбурга. Причиною аварії стали туман і ожеледиця, які призвели до «ланцюгової реакції» після перших зіткнень на розташованому там мосту.

В результаті було перекрито рух в обидва напрямки по шосе, що сполучає Вірджинію із сусіднім штатом. Згодом частина смуг була відкрита, проте автомобілістів закликають уникати цього району, де наразі здійснюється розслідування інциденту.

Наслідки інциденту, фото: Helen Kennedy

Наслідки інциденту, фото: Helen Kennedy

Наслідки інциденту, фото: Associated Press

Наслідки інциденту, фото: Associated Press

Нагадаємо, в листопаді на південному заході Німеччини через негоду зіткнулися 18 автомобілів.


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