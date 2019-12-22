Последствия инцидента, фото: Associated Press

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В американском штате Вирджиния 63 автомобиля попали в масштабное ДТП.

В результате инцидента госпитализированы 35 человек, состояние некоторых из них критическое. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Сообщений о смертельных случаях не было.

Инцидент произошел сегодня около 8.00 по местному времени вблизи расположенного на востоке штата города Вильямсбурга. Причиной аварии стали туман и гололед, которые привели к «цепной реакции» после первых столкновений на расположенном там мосту.

В результате было перекрыто движение в обе стороны по шоссе, соединяющем Вирджинию с соседним штатом. Впоследствии часть полос была открыта, однако автомобилистов призывают избегать этого района, где сейчас осуществляется расследование инцидента.

Напомним, в ноябре на юго-западе Германии из-за непогоды столкнулись 18 автомобилей.