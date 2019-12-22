Сьогодні в Україні відбулися перші вибори в низці ОТГ, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n131173-zavershylosya-golosuvannya-na-pershyh-vyborah-v-86-otg.html

Ракурс

В Україні сьогодні з 8.00 до 20.00 відбувалося голосування на перших виборах у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ), розташованих у 23 регіонах.

На цих виборах обирали депутатів та голів ОТГ, повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Зазначається, що явка виборців протягом дня коливалася від 4,4% до 54%.

Станом на 15.00 найбільшою була явка у Житомирській та Хмельницький областях (по 54% у Старосілецькій сільській ОТГ та Сахновецькій сільській ОТГ відповідно). Також серед лідерів Чернігівська, Волинська область та Вінницька області. В усіх цих областях явка на місцевих виборах складала щонайменше 50%.

Найменшою, явка була в Закарпатській (де в Косоньській сільській ОТГ вона склала лише 14%, у Горондівській сільській ОТГ — 17,1%, а в Зарічанській сільській ОТГ — 19,7%) та Івано-Франківській областях (у Пасічнянській сільській ОТГ явка становила 16,44%).

Даних щодо явки на 20.00 наразі немає, їх ЦВК планує повідомити завтра.

Нагадаємо, для проведення цих виборів були створені 119 територіальних виборчих комісій.