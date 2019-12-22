В Україні проходять вибори в об’єднані територіальні громади, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n131156-v-ukrayini-prohodyat-vybory-v-obiednani-terytorialni-gromady.html

Ракурс

Вибори до об'єднаних територіальних громад відбуваються в Україні.

Перші місцеві вибори в ОТГ організовано у 23 регіонах. У прес-службі Національної поліції повідомили подробиці.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич під час відеоселекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів розповів, що для проведення перших місцевих виборів створено 119 територіальних виборчих комісій.

Станом на 7 ранку виборчі бюлетені отримали всі дільничні виборчі комісії. Співробітники взяли їх під цілодобову охорону.

За словами Фацевича, з початку передвиборчої кампанії поліція зареєструвала 47 порушень. Вони пов’язані з виборчим процесом. Факти здебільшого пов’язані з незаконною агітацією — 14 випадків, підкупом виборців — 5 та фальсифікація виборчих документів — 4.

За 7 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, в Кабміні назвали терміни завершення об'єднання громад. Об'єднання громад в Україні триватиме приблизно до лютого 2020 року.