Собака вкрав різдвяні іграшки для дітей у відділку поліції, фото: flickr

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Ракурс

Різдвяні іграшки для дітей у поліцейському відділку поцупив службовий собака на ім’я Бен.

Подія відбулась у містечку Франклін штату Массачусетс. Про це повідомляє CNN.

Американські правоохоронці збирали подарунки для дітей. Вони помітили, що іграшки почали зникати.

З’ясувалось, що Бен вирішив забрати речі. Собака потрапив на запис камер відео спостереження, коли ніс іграшку в зубах.

Він подумав, що всі вони належать йому, — зазначив Джеймс Мілл, заступник начальника відділу.

Службовий собака хотів втекти від поліцейських із лялькою в зубах, коли його побачили поліцейські. Згодом біля ліжка тварини було знайдено і інші іграшки. Після цього інциденту кімнату з іграшками поліцейські вирішили зачиняти, а пошкоджені речі замінити новими.

Нагадаємо, у травні в Росії ведмідь вкрав у мисливців холодильник. Тварина залізла в автомобіль та витягнула харчі з машини.