Собака украла рождественские игрушки для детей в отделении полиции, фото: flickr

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Ракурс

Рождественские игрушки для детей в полицейском участке украла служебная собака по кличке Бен.

Событие зафиксировано в городке Франклин штата Массачусетс. Об этом сообщает CNN.

Американские правоохранители собирали подарки для детей. Они заметили, что игрушки начали исчезать.

Выяснилось, что Бен решил забрать вещи. Он попал на запись камер видеонаблюдения, когда переносил игрушку в зубах.

Он подумал, что все они принадлежат ему, — отметил Джеймс Милл, заместитель начальника отдела.

Служебная собака хотела убежать от полицейских с куклой в зубах, когда ее увидели полицейские. Впоследствии у кровати животного были найдены и другие игрушки. После этого инцидента комнату с игрушками полицейские решили закрывать, а поврежденные вещи заменили новыми.

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