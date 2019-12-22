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В Украине проходят выборы в объединенные территориальные общины, фото: Википедия
В Украине проходят выборы в объединенные территориальные общины (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО)https://racurs.ua/n131156-v-ukraine-prohodyat-vybory-v-obedinennye-territorialnye-obschiny.htmlРакурс
Выборы в объединенные территориальные общины проходят в Украине.
Первые местные выборы в ОТГ организованы в 23 регионах. В пресс-службе Национальной полиции сообщили подробности.
Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений рассказал, что для проведения первых местных выборов создано 119 территориальных избирательных комиссий.
По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Сотрудники взяли их под круглосуточную охрану.
По словам Фацевича, с начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений. Они связаны с избирательным процессом. Факты в основном связаны с незаконной агитацией — 14 случаев, подкупом избирателей — 5 и фальсификация избирательных документов — 4.
7 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Кабмине назвали сроки завершения объединения общин. Объединение общин в Украине продлится примерно до февраля 2020 года.
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