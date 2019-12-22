В Украине проходят выборы в объединенные территориальные общины, фото: Википедия

https://racurs.ua/n131156-v-ukraine-prohodyat-vybory-v-obedinennye-territorialnye-obschiny.html

Ракурс

Выборы в объединенные территориальные общины проходят в Украине.

Первые местные выборы в ОТГ организованы в 23 регионах. В пресс-службе Национальной полиции сообщили подробности.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видеоселекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений рассказал, что для проведения первых местных выборов создано 119 территориальных избирательных комиссий.

По состоянию на 7 утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Сотрудники взяли их под круглосуточную охрану.

По словам Фацевича, с начала предвыборной кампании полиция зарегистрировала 47 нарушений. Они связаны с избирательным процессом. Факты в основном связаны с незаконной агитацией — 14 случаев, подкупом избирателей — 5 и фальсификация избирательных документов — 4.

7 фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Кабмине назвали сроки завершения объединения общин. Объединение общин в Украине продлится примерно до февраля 2020 года.