Учасниця «Юнармії», фото: Міністерство оборони Російської Федерації

https://racurs.ua/ua/n131172-viyskovo-taktychnu-gru-okupanty-vlashtuvaly-dlya-ditey-v-sevastopoli.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Севастополі російські військові влаштували для учасників дитячого військового руху «Юнармія» та представників дитячого центру «Артек» військово-тактичну гру «Щит та меч».

Її учасники стріляли з пневматичної гвинтівки, кидали гранати та облаштували польовий табір. Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на прес-службу Південного військового округу Міноборони РФ.

Зазначається, що загалом до цього заходу були залучені близько 60 дітей.

Також відбулися конкурс на виконання стройових пісень і змагання з подолання навісної переправи та смуги перешкод, а також змагання санітарів.

«Юнармія» в Росії була створена у 2016 році. Її цілями проголошені «всебічний розвиток та патріотичне виховання» дітей віком від 8 років.

Нагадаємо, у Татарстані (РФ) нещодавно силовики Росгрвардії влаштували тренування з розгону мітингів, до якого як статисти були залучені місцеві дев’ятикласники.