Участники «Юнармии», фото: Министерство обороны Российской Федерации

https://racurs.ua/n131172-voenno-takticheskuu-igru-okkupanty-ustroili-dlya-detey-v-sevastopole.html

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Во временно оккупированном Севастополе российские военные устроили для участников детского военного движения «Юнармия» и представителей детского центра «Артек» военно-тактическую игру «Щит и меч».

Ее участники стреляли из пневматической винтовки, бросали гранаты и обустроили полевой лагерь. Об этом сообщает издание «Крим.Реалии» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа Минобороны РФ.

Отмечается, что в целом к ​​этому мероприятию были привлечены около 60 детей.

Также состоялись конкурс на выполнение строевых песен и соревнования по преодолению навесной переправы и полосы препятствий, а также соревнования санитаров.

«Юнармия» в России была создана в 2016 году. Ее целями провозглашены «всестороннее развитие и патриотическое воспитание» детей от 8 лет.

Напомним, в Татарстане (РФ) недавно силовики Росгрвардии устроили тренировку по разгону митингов, к которой как статисты были привлечены местные девятиклассники.