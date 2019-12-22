Ученые сделали важный шаг к созданию идеальной пены

https://racurs.ua/n131171-uchenye-priblizilis-k-sozdaniu-idealnoy-pivnoy-peny.html

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Британские ученые сделали шаг к решению загадки о том, как сделать идеальную пивную пену.

В будущем такие исследования смогут также улучшить ряд других продуктов, таких сливочная пенка для кофе, противопожарные пены и шампуни, сообщает пресс-служба Университета Манчестера.

Кроме того, открытие может работать и в другом направлении — помочь улучшить формулу моющих средств, используемых в стиральных машинах, где образование пены нежелательно.

Некоторые продукты получают выгоду от чрезмерно стойких пен, а других — от очень нестабильных пен, — отмечают исследователи.

Хотя поведение пенок, изготовленных из жидкостей, содержащих только одну добавку, достаточно хорошо известно, тайной оставалась поведение жидкостей, которые содержат больше добавок. Именно такие жидкости в основном используются в фактических продуктах.

Чтобы пролить на это свет, ученые изучили строительные блоки самых пузырьков, известных как пенные пленки. В рамках исследования они обстреливали нейтронами жидкости, используемые для получения пены.

Точно так же, как когда мы видим свет, отражающийся от блестящего объекта, и наш мозг помогает нам идентифицировать его по внешнему виду, так и когда нейтроны отражаются от жидкости, в которую ими стреляют, мы можем использовать компьютер, чтобы раскрыть важнейшую информацию о соответствующих поверхностях, — отмечают исследователи.

Разница в том, что эта информация находится на молекулярном уровне, который мы не можем увидеть глазами, — добавляют ученые.

Полученные результаты помогли ученым разработать новый способ контроля устойчивости пенных пленок, при котором добавки располагаются на поверхности жидкого покрытия пузырьков, чтобы обеспечить стабильность, необходимую для предотвращения их разрыва.

Разработчики продуктов с пеной давно пытаются усовершенствовать их, чтобы они лучше соответствовали своим задачам, — подчеркивают ученые. — Но раньше исследователи шли другим путем, думая об общих свойствах поверхности, а не о структурах, создаваемых, когда различные молекулы собираются на поверхности пузырьков.

Напомним, ученые считают, что крафтовое пиво положительно влияет на здоровье.