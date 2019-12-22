Вчені зробили важливий крок до створення ідеальної піни

https://racurs.ua/ua/n131171-ucheni-nablyzylysya-do-stvorennya-idealnoyi-pyvnoyi-piny.html

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Британські вчені зробили крок до вирішення загадки про те, як зробити ідеальну пивну піну.

У майбутньому такі дослідження зможуть також поліпшити низку інших продуктів, таких як вершкова пінка для кави, протипожежні піни та шампуні, повідомляє прес-служба Університету Манчестера.

Крім того, відкриття може працювати й в іншому напрямку — допомогти покращити формулу миючих засобів, що використовуються в пральних машинах, де утворення піни небажане.

Деякі продукти отримують вигоду від надмірно стійких пін, а інших — від дуже нестабільних пін, — зазначають дослідники.

Хоча поведінка пінок, виготовлених з рідин, що містять лише одну добавку, досить добре зрозуміла, таємницею залишалася поведінка рідин, які містять більше добавок. Саме такі рідини здебільшого використовуються у фактичних продуктах.

Щоб пролити на це світло, учені вивчили будівельні блоки самих бульбашок, відомих як пінні плівки. В межах дослідження вони обстрілювали нейтронами рідини, які використовують для отримання піни.

Точно так само, як коли ми бачимо світло, що відбивається від блискучого об'єкта, і наш мозок допомагає нам ідентифікувати його за зовнішнім виглядом, так і коли нейтрони відбиваються від рідини, в яку ними стріляють, ми можемо використовувати комп’ютер, щоб розкрити найважливішу інформацію про відповідні поверхні, — зазначають дослідники.

Різниця в тому, що ця інформація перебуває на молекулярному рівні, який ми не можемо побачити очима, — додають учені.

Отримані результати допомогли вченим розробити новий спосіб контролю стійкості пінних плівок, при якому добавки розташовуються на поверхні рідкого покриття бульбашок, щоб забезпечити стабільність, необхідну для запобігання їхнього розриву.

Розробники продуктів із піною давно намагаються вдосконалити їх, щоб вони краще відповідали своїм завданнями, — наголошують учені. — Але раніше дослідники йшли іншим шляхом, думаючи про загальні властивості поверхні, а не про структури, що створюються, коли різні молекули збираються на поверхні бульбашок.

Нагадаємо, учені вважають, що крафтове пиво позитивно впливає на здоров’я.