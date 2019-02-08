Ученые развенчали алкогольный миф о смешивании вина с пивом и силы похмелья

Ученые развенчали алкогольный миф о смешении вина с пивом и силы похмелья. Фото: ПивО. Технологии и Инновации

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Употребление более слабого алкоголя после более крепкого вызывает такое же похмелье, как и в случае употребления алкоголя «с повышением градуса». К таким выводам пришли немецкие ученые.

Исследователи собрали 90 волонтеров в возрасте от 19 до 40 лет. Эти желающих принять участие в эксперименте были разделены на три группы, сообщает «ВВС Україна», ссылаясь на статью журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Участникам первой группы дали выпить сначала полтора литра пива, а затем четыре больших бокала вина. Участникам второй группы — те же напитки, но в другой последовательности. Участники третьей контрольной группы в один день употребляли только один напиток.

Через неделю участникам эксперимента давали алкогольные напитки в другой последовательности, чем в предыдущий раз, а контрольная группа употребляла другой алкогольный напиток, не смешивая его ни с чем.

За участниками, которые употребляли алкоголь круглосуточно следили медики, фиксируя их состояние даже когда они спали. Во время эксперимента участники записывали свои ощущения в специальные анкеты. Там они самостоятельно указывали степень своего опьянения.

Подведя итоги эксперимента, исследователи указали, что последовательность с которой человек смешивает вино с пивом не влияет на силу похмелья. Доктор Йоран Кьохлинг отметил, что единственным способом узнать силу похмелья является оценка своего состояния накануне. Если человек сильно напился и его тошнит вероятность сильного похмелья очень велика.