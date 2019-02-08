Пожар на базе футбольного клуба «Фламенго» унес 10 жизней (ФОТО, ВИДЕО)

Иллюстративное фото: wikimedia / Пожар на базе футбольного клуба «Фламенго» унес 10 жизней

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Racurs.ua

Масштабный пожар на базе бразильского футбольного клуба «Фламенго» унес жизни по меньшей мере 10 человек. Еще три человека пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

Личности погибших при пожаре установить пока не удалось — это могут быть как игроки команды, так и персонал клуба. Обычно в сгоревшем помещении тренировались футболисты в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает Reuters.

Воспитанниками ФК «Фламенго» были футболист и тренер Зико, нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и атакующий полузащитник «Милана» Лукас Пакета.

«Какая ужасная новость. Давайте молиться за всех. Всем сил, сил и еще раз — сил», — написал Жуниор в своем Twitter, комментируя произошедшее.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что спасателям удалось извлечь из залива Ла-Манш тело футболиста Эмилиано Салы. Спортсмен погиб в результате авиакатастрофы во время непогоды. Обломки самолета были обнаружены лишь через две недели после его исчезновения.