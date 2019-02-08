Наемники «Вагнера» в Сирии: СБУ обнародовала паспорта 57 погибших россиян (ИНФОГРАФИКА)

Боевики «Вагнера». Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n117910-naemniki-vagnera-v-sirii-sbu-obnarodovala-pasporta-57-pogibshih-rossiyan-infografika.html

Racurs.ua

Паспорта 57 наемников ЧВК «Вагнера» обнародовала Служба безопасности Украины.

В украинской спецслужбе владеют информацией о том, что российский олигарх Евгений Пригожин в 2018 году оплатил нападение российских боевиков на силы сирийской оппозиции. Об этом 8 февраля сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что 7 февраля 2018 года наемники «Вагнера» нарушили перемирие и атаковали силы сирийской оппозиции в районе Дейр-эз-Зора. В результате боевых действий погибли более 100 граждан Российской Федерации.

Спецслужба обнародовала паспорта 57 россиян, которых уничтожили в Сирии. При этом в СБУ утверждают, что большинство этих паспортов считаются действительными на сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России. Только четыре паспорта в России считаются недействительными «в связи со смертью», еще два паспорта были изъяты и уничтожены.

В пресс-центре Службы безопасности заверили, что информация о смерти российских наемников в Сирии подкреплена свидетельствами родных, фотографиями свидетельств и местами захоронений боевиков.

Ранее сообщалось, что тела убитых россиян, членов «ЧВК Вагнера», погибших 8 февраля 2018 года в результате авианалета в Сирии, не забирали из страны в течение нескольких месяцев.