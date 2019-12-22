Сегодня в Украине состоялись первые выборы в ряде ОТО, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n131173-zavershilos-golosovanie-na-pervyh-vyborah-v-86-oto.html

Ракурс

В Украине сегодня с 8.00 до 20.00 проходило голосование на первых выборах в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО), расположенных в 23 регионах.

На этих выборах избирали депутатов и глав ОТО, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отмечается, что явка избирателей в течение дня колебалась от 4,4% до 54%.

По состоянию на 15.00 наибольшей была явка в Житомирской и Хмельницкой областях (по 54% в Старосилецькой сельской ОТО и Сахновецькой сельской ОТО соответственно). Также среди лидеров Черниговская, Волынская область и Винницкая области. Во всех этих областях явка на местных выборах составляла не менее 50%.

Наименьшей, явка была в Закарпатской (где в Косоньской сельской ОТО она составила лишь 14%, в Горондевской сельской ОТО — 17,1%, а в Заречанской сельской ОТО — 19,7%) и Ивано-Франковской областях (в Пасичнянской сельской ОТО явка составила 16,44%).

Данных по явке на 20.00 пока нет, их ЦИК планирует сообщить завтра.

Напомним, для проведения этих выборов были созданы 119 территориальных избирательных комиссий.