Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Руководство Белого дома после июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского связалось с представителями Пентагона и поручило приостановить оказание военной помощи Украине.

Минобороны США получило электронное письмо от чиновника Белого дома Майка Даффи. Об этом сообщает BBC со ссылкой на сообщения представителей администрации США, опубликованы некоммерческой организацией Center for Public Integrity.

Майк Даффи связался с высокопоставленными чиновниками в сфере обороны по поводу приостановления помощи Украине чуть больше чем через полтора часа после того, как Трамп закончил телефонный разговор с Зеленским 25 июля. Он просил Пентагон «приостановить» предоставление помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.

Расшифровка звонка показывает, что Трамп попросил Зеленского «сделать нам одолжение» и расследовать дело Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, который ранее работал в украинской энергетической компании.

Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания, — писал чиновник.

Напомним, источники из администрации президента Трампа и Конгресса сообщали, что в Белом доме «угрожали наложить вето на военную помощь Украине». Представители Трампа якобы требовали от Демократической партии убрать из оборонного бюджета пункт о быстрой поставке военной помощи.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что военная помощь США Украине поступила не в полном объеме. По его словам, в рамках сотрудничества на 2019 год предусмотрено еще 10 млн долл.