В Україні у двох областях обмежили рух транспорту через хуртовини, фото: needpix

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В Україні обмежили рух транспорту через погіршення погодних умов.

В Івано-Франківській та Закарпатській областях водіїв закликали бути обережними на автошляхах. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

На території Івано-Франківській області тимчасово обмежили рух на Вишківському перевалі на трасі Долина-Хуст (Р-21) та трасі Мукачево-Львів (Н-09). Відповідні норми почали діяти з 2.00 24 грудня.

У Закарпатській області також ускладнено рух транспортних засобів. В Кривопільскому, Арбанському, Буковецькому, Торунському та Латірському перевалах. Обмежено рух і на трасах Київ-Чоп (Н-06), Мукачево-Львів (Н-09), Долина-Хуст (Р-21) й Татарів-Кам'янець-Подільський (Р-24).

За даними Гідрометцентру, в Закарпатській та Івано-Франківській областях очікуються мокрий сніг, хуртовини і ожеледиця, пориви вітру 15−20 метрів на секунду.

Раніше синоптики попередили про погіршення погоди. Синоптики заявляли, що на дорогах Карпатського регіону місцями фіксуватиметься припинення руху транспорту.