Врачи Украины. Фото: Max Pixel

https://racurs.ua/n131232-kak-ostanovit-vyezd-vrachey-ukrainy-za-granicu.html

Ракурс

Около 13−14 тыс. врачей Украины ежегодно уходят из профессии или уезжают работать в другие страны. Тем временем лишь до 4% украинцев оценивают уровень качества услуг в медучреждениях на отлично. Верховная Рада должна сделать все от нее зависящее, чтобы повернуть этот процесс в обратную сторону.

Как пишет в своем блоге на «Ракурсе» народный депутат Валерий Дубиль, для этого депутаты должны создать благоприятные условия для украинских врачей — не только рабочее место или достойную зарплату, а дать возможность самому выбирать, как лучше лечить, определять правила работы, разрабатывать стандарты и протоколы лечения, допускать к занятию профессиональной деятельностью своих коллег, определять порядок повышения квалификации и обеспечения профессионального роста, решать профессиональные конфликты, контролировать выполнение этических и профессиональных норм, расследовать случаи их нарушения и жалобы пациентов на неквалифицированные действия своих коллег и еще многое другое.

«Одним словом — дать возможность управлять своей профессией, создать наконец профессиональное самоуправление. Медик должен лечить, а не быть и уборщицей, и завхозом, и архивистом. Когда его не будут отвлекать посторонние факторы, он сможет сосредоточиться на процессе лечения», — пишет нардеп.

По словам Дубиля, сделать это можно, приняв соответствующий законопроект о работе врачей Украины. Если его выписать правильно и он устроит все стороны — он может остановить выезд медиков за границу. Но это возможно только в том случае, если врачебное самоуправление будет действительно эффективным и независимым от государства.

«Сейчас я приглашаю всех желающих принять участие в разработке нового законопроекта — только так мы сможем гарантировать, что это не будет очередной спущенный сверху законопроект», — призывает нардеп.