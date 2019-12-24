Импичмент Трампа: Палата представителей США ищет новые обвинения

Дональд Трамп. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n131231-impichment-trampa-palata-predstaviteley-ssha-ischet-novye-obvineniya.html

Ракурс

Палата представителей США пытается заставить бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана дать показания, чтобы приобщить их к делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Палата представителей считает Макгана важным свидетелем в деле о препятствовании со стороны Трампа расследованию бывшего директора ФБР и специального прокурора Роберта Мюллера относительно вмешательства России в выборы президента США, сообщает CNN.

Если показания Макгана станут доказательствами, подтверждающими преступления Трампа, которые не подпадают под статьи одобренные Палатой представителей, то будет рассмотрен вопрос относительно вынесения новых статей обвинения. Соответствующее письмо было направлено в апелляционный суд округа Колумбия.

Помимо этого, в письме Палата представителей США просит суд обязать Макгана дать свидетельские показания.

Если Макган подтвердит, что президент приказал ему уволить Мюллера, что Трамп ранее публично отрицал, то это станет убедительным доказательством нарушения со стороны главы Белого дома.

Как ранее писал «Ракурс», Палата представителей США одобрила импичмент президента Трампа, проголосовав отдельно за каждую из двух статей.