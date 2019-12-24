Імпічмент Трампа: Палата представників США шукає нові звинувачення

Дональд Трамп. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n131231-impichment-trampa-palata-predstavnykiv-ssha-shukaie-novi-zvynuvachennya.html

Ракурс

Палата представників США намагається змусити колишнього адвоката Білого дому Дона Макгана дати свідчення, щоб долучити їх до справи про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Палата представників вважає Макгана важливим свідком у справі про перешкоджання з боку Трампа розслідуванню колишнього директора ФБР і спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори президента США, повідомляє CNN.

Якщо показання Макгана стануть доказами злочинів Трампа, які не підпадають під статті схвалені Палатою представників, то буде розглянуто питання щодо винесення нових статей звинувачення. Відповідний лист було направлено до апеляційного суду округу Колумбія.

Крім цього, у листі Палата представників США просить суд зобов’язати Макгана дати свідчення.

Якщо Макган підтвердить, що президент наказав йому звільнити Мюллера, що Трамп раніше публічно заперечував, то це стане переконливим доказом порушення з боку глави Білого дому.

Як раніше писав «Ракурс», Палата представників США схвалила імпічмент президента Трампа, проголосувавши окремо за кожну з двох статей.