Міського голову підозрюють у службовій недбалості. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n131230-prokuratura-povidomyla-pro-pidozru-meru-korostysheva-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України викрила міського голову Коростишева на службовій недбалості.

Діяльність посадовця призвела до розтрати коштів міського бюджету, виділених на будівництво автомобільних доріг. Чиновник не забезпечив належну перевірку якості виконаних робіт, які виділялися на ремонт доріг місцевого значення. При цьому міський голова підписав комерсантам відповідні акти. Про це 24 грудня повідомив прес-центр СБУ.

Експерти встановили, що внаслідок таких дій бюджет міста зазнав збитків на суму понад 800 тис. грн. Вчора, 23 грудня, співробітники обласної прокуратури оголосили посадовцю про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одеській області в корупції викрили депутата, члена виконкому, і тимчасово виконуючого обов`язки голови Затоківської селищної ради, які вимагали від місцевого приватного підприємця 87 тис. дол. За цю неправомірну вигоду корупціонери обіцяли посприяти в отриманні дозволу на розробку проектів і виділення трьох земельних ділянок у курортній зоні.