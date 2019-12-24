Городского голову подозревают в служебной халатности. Фото: ua.news

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Служба безопасности Украины разоблачила городского голову Коростышева в служебной халатности.

Деятельность чиновника привела к растрате средств городского бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог. Чиновник не обеспечил надлежащую проверку качества выполненных работ, которые выделялись на ремонт дорог местного значения. При этом городской голова подписал коммерсантам соответствующие акты. Об этом 24 декабря сообщил пресс-центр СБУ.

Эксперты установили, что в результате таких действий бюджет города понес убытки на сумму более 800 тыс. грн. Вчера, 23 декабря, сотрудники областной прокуратуры объявили чиновнику о подозрении в совершении преступления за ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области в коррупции уличили депутата, члена исполкома, и временно исполняющего обязанности председателя Затоковского поселкового совета, которые требовали от местного частного предпринимателя 87 тыс. долл. За эту неправомерную выгоду коррупционеры обещали посодействовать в получении разрешения на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне.