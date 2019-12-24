В правительстве поддерживают отмену регистрации предпринимателей, фото: Dover Air Force Base

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Декларировать свои доходы малый бизнес и самозанятые лица смогут без регистрации в налоговой.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства выступило с соответствующей инициативой. Об этом сообщил руководитель ведомства Тимофей Милованов в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что процесс должны максимально упростить. Милованов против регистрации самозанятых. По его мнению, такие граждане обязаны только декларировать свои доходы.

Как сообщил чиновник, крупный бизнес не должен использовать упрощенную систему налогообложения. Бизнесу нужно, по его мнению, давать стимулы, чтобы предприниматели не работали в тени.

Чтобы были высокие зарплаты, нужно на них снижать налоги, — добавил Милованов.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют снизить налоги на доходы. Уменьшить ставки налогов с зарплат могут провести в 2020 году.