В Украине планируют снизить налоги на доходы, фото: pxhere

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Налоги на доходы украинцам снизят.

С соответствующим заявлением выступил Сергей Верланов, руководитель Государственной налоговой службы (ГНС). В пресс-службе сообщили подробности.

Уменьшить ставки налогов с зарплат запланировано в ходе налоговой реформы в 2020 году. Это может произойти для граждан, у которых низкие заработные платы.

По его словам, реформу инициировало правительство, а Верховная Рада поддерживает изменения. Чиновники будут рассматривать вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц.

На низкие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено, — отметил Верланов.

Он добавил, что шкала должна быть дифференцирована. После проведения налоговой реформы, по его мнению, украинцы станут меньше уклоняться от уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что в правительстве могут пересмотреть прогноз курса гривны к доллару. Чиновники предлагают в 2020 году заложить в бюджет показатель в 27 гривен за доллар.